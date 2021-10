Scudetto d’inverno: per i bookies quote uguali per Napoli, Milan e Inter

Inter, gli analisti della Snai hanno dato le quote per la vittoria del platonico scudetto d’inverno. Per il momento le prime tre della classifica sono alla pari

Il campionato italiano quest’anno è ancora più avvincente di quello precedente, con un Napoli inaspettatamente a punteggio pieno e le due milanesi a inseguire, mentre per il momento, la Juventus appare attardata ma mai darla per finita. In vista dello scudetto d’inverno, la Snai ha voluto dare le nuove quote e ha messo le prime tre squadre della classifica sullo stesso piano, con Napoli, Milan e Inter, in ordine di classifica tutte bancate a 2,75. Come dicevamo, per il momento, la Juventus è attardata di ben 10 punti dal primo posto e 10 è anche la quota per i bianconeri vincitori del platonico scudetto d’inverno.

LEGGI ANCHE>>> PSG scatenato: offerta per gennaio e addio Inter

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, Raiola in regia | Scambio choc col Barcellona

Nonostante sia solo a 6 punti dai partenopei, la Roma di José Mourinho è quotata al doppio del distacco che ha, addirittura a 12, segno che gli analisti del noto marchio di scommesse non la considerino ancora pronta per i grandi livelli, nonostante il tecnico. Per quanto riguarda Atalanta e Lazio, una loro eventuale prima posizione al termine del girone d’andata è quotata rispettivamente a 20 per la formazione di Gasperini e 25 per quella di Sarri.