Brozovic: il giocatore si sarebbe offerto al Barcellona che però non sembra interessato

Inter, Marcelo Brozovic secondo il giornalista Romero si sarebbe offerto al Barcellona ma dalla Spagna non arriva nessuna conferma

La prima sconfitta in campionato della squadra di Simone Inzaghi ha fatto molto male, anche in vista delle prossime due partite: in Champions contro lo Sheriff e domenica prossima in campionato contro la Juventus, entrambe davanti ai propri tifosi. In ogni caso oltre ai problemi legati al campo, che dovrà cercare di risolvere Simone Inzaghi, ci sono le questioni sui rinnovi dei calciatori che hanno il contratto in scadenza nel 2022. I giocatori in questioni sono Ivan Perisic e Marcelo Brozovic. Per quanto riguarda l’esterno, il giocatore preferisce attendere giugno per decidere in base alle offerte, per il secondo invece si cerca di chiudere il prima possibile.

La società nerazzurra dovrà però stare attenta alla concorrenza, visto che secondo le dichiarazioni postate sul suo profilo Twitter dal giornalista Gerard Romero e riprese da Calciomercato.it, il calciatore croato sembrerebbe intenzionato a lasciare il club nerazzurro per accasarsi al Barcellona. Un affare prendere il calciatore dell’ex Jugoslavia a parametro zero, ma dalla Spagna non arrivano notizie di un interessamento della squadra blau-grana per il centrocampista.