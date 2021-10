Inter: Lautaro Martinez sembrava sofferente negli scorsi giorni, ma dall’Argentina arriva un’ottima notizia per i nerazzurri e Simone Inzaghi

Negli ultimi giorni Lautaro Martinez ha destato le preoccupazioni dell’Inter tutta, soprattutto dell’allenatore Simone Inzaghi. Per fortuna, però, arrivano notizie rassicuranti sul ‘Toro’ dopo il piccolo allarme scattato nella giornata di ieri sulle sue condizioni fisiche.

Nelle ultime ore lo staff medico della Nazionale argentina e quello dei nerazzurri si sono messi in contatto ed è emerso che la punta dell’Albiceleste non ha preso parte al match contro il Paraguay in via precauzionale per un leggero sovraccarico muscolare. Se fosse davvero così, quindi, Lautaro potrebbe già tornare in gruppo nella giornata di oggi.