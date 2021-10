Paradosso Sensi: investe in start-up anti infortuni

Curioso aneddoto legato a Stefano Sensi che investe del denaro su di una start-up milanese che crea applicazioni sull’intelligenza artificiale

Visto e considerato che Stefano Sensi non ha l’opportunità di calcare i campi perché in fase di recupero dall’ultimo infortunio rimediato ad inizio campionato, cerca di investire il suo tempo ed il suo denaro in maniera produttiva. Come? Affidandolo ad una neonata start-up milanese, di proprietà di un tifoso dell’Inter nonché sponsor dell’azionariato ‘Interspac’, che crea applicazioni nel campo dell’intelligenza artificiale. Ironia della sorte, una di queste ha al suo interno un algoritmo che tenta di prevenire gli infortuni tra gli atleti professionisti. A partecipare all’investimento figurano anche Giorgio Chiellini ed altri nomi noti del mondo dello spettacolo e del panorama musicale italiano.

Inter, Sensi a piccoli passi verso il recupero

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi conta di poter recuperare Stefano Sensi prima della prossima partita di campionato in programma il 16 ottobre contro la Lazio, con un occhio di riguardo agli allenamenti che il calciatore svolgerà sul campo.