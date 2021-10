Indisponibile sino a fine mese: il big salta Inter-Juventus

By

E’ cominciata la settimana che si concluderà con Inter-Juventus, derby d’Italia stavolta valevole per la nona giornata di Serie A

Inter-Juventus di domenica prossima sarà una sfida pesantissima per le ambizioni di entrambe. Ambizioni scudetto, s’intende, con entrambe già distanziate rispettivamente 7 e 10 punti dall’inarrestabile Napoli di Luciano Spalletti. Senza dimenticare i 5 e gli 8 di distacco dalla seconda, il Milan. Una sconfitta per i nerazzurri, già ko sabato all’Olimpico, sarebbe pesantissima, peggio ancora per i bianconeri. Un pareggio cambierebbe poco… Insomma, il prossimo derby d’Italia sarà uno dei più decisivi degli ultimi anni.

Dybala salterà anche Inter-Juventus

Stando ad oggi l’Inter si presenterà al completo, la Juve invece dovrà sicuramente fare conto con l’assenza di Paulo Dybala. Il numero dieci de ‘La Vecchia Signora’ è ancora alle prese con l’elongazione muscolare rimediata con la Sampdoria prima della sosta. A quanto pare i tempi per il rientro si sono allungati, lo stop sarà dunque di oltre un mese costringendolo a saltare pure la gara con lo Zenit di Champions in programma questo mercoledì e appunto il big match contro Dzeko e compagni che andrà in scena al ‘Meazza’.