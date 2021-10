Probabili formazioni Inter-Sheriff: big a rischio e possibile sorpresa

Da Lautaro a Castaneda, le probabili formazioni della sfida Inter-Sheriff valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions

Inzaghi non ne ha fatto mistero alla vigilia, la gara con lo Sheriff sarà decisiva per le sorti della sua Inter in Champions. Il tecnico nerazzurro è intenzionato a cambiare non poco rispetto al match dell’Olimpico di sabato scorso: molto probabili la presenza di Vidal dal primo minuto, a scapito dell’acciaccato Calhanoglu, e il rilancio di Dumfries a destra. Davanti certo di una maglia da titolare Lautaro Martinez: a sorpresa il suo partner potrebbe essere Sanchez e non Dzeko, al momento comunque favorito. Dubbio a sinistra tra Perisic e Dimarco, mentre in mediana è un po’ a rischio l’impiego di Marcelo Brozovic: il croato è alle prese con un affaticamento muscolare. Se non ce la farà, Barella verrà dirottato davanti alla difesa, con ai suoi lati Vidal e Vecino. Sponda moldava, Vernydub deve fare a meno dell’uzbeco Yakhshiboev, fondamentale a Madrid: consueto 4-2-3-1 con Castaneda, Kovolos e Bruno alle spalle di Traore. Arbitro della gara l’olandese Makkelie.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SHERIFF

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfires; Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All.: Inzaghi

SHERIFF (4-2-3-1): Celeadnic; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Bruno, Kolovos, Castaneda; Traore. All.: Vernydub

ARBITRO: Makkelie (Olanda)