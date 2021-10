Ricardo Pepi: quante pretendenti per il gioiellino a stelle e strisce, c’è anche l’Inter

Inter, piace il gioiellino dell’FC Dallas Ricardo Pepi ma sul giovane calciatore ci sono diverse squadre europee

Dopo Gianluca Busio acquistato dal Venezia, cittadinanza italiana grazie al papà che è di Brescia, ma carriera iniziata negli Stati Uniti, un altro giocatore statunitense potrebbe approdare in Italia anche se la concorrenza è tanta. Secondo CBS Sport anche Liverpool e Inter si sarebbero messe in fila per acquistare la giovane stella made in Usa Ricardo Pepi 18enne attaccante dell’FC Dallas, sul quale ci sono già il Bayern Monaco, l’Ajax e il Borussia Dortmund. Nonostante questo numero di pretendenti, sembrerebbe che il Wolsburg abbia già messo le mani sul giovane attaccante, con il quale dovrebbe avere concluso un accordo preliminare.

Anche la Sampdoria, sempre secondo il canale americano, avrebbe fatto un’offerta di 8 milioni di euro che però è stata respinta e considerata non sufficiente. Il giocatore viene valutato tra i 12 e i 15 milioni di dollari ma in Texas vorrebbero cederlo dopo il Mondiale nel quale sperano che il giovane calciatore si metta ulteriormente in luce, per poter chiedere una cifra più alta. In questo momento lo score del giocatore parla di 27 presenze e 13 reti nel suo club e già 3 reti con la Nazionale a stelle e strisce.