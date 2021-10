Incontro ieri in sede con l’agente di un big della nostra Serie A il cui contratto terminerà alla fine di questa stagione. I nerazzurri possono piazzare il colpo a zero

Incontro ‘galeotto’? Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ ieri la dirigenza dell’Inter ha incontrato in sede l’agente di Danilo D’Ambrosio, Vincenzo Pisacane. Ufficialmente, appunto, il summit ha avuto come oggetto il futuro del terzino in scadenza a giugno, ma è impossibile che le parti non abbiano parlato anche se non soprattutto del grande assistito dello stesso procuratore campano, sempre peraltro con il contratto a termine a giugno 2022: ovvero Lorenzo Insigne.

Il capitano del Napoli ha come priorità la permanenza in azzurro, ma ad oggi non si registrano sostanziali passi in avanti per quanto riguarda il prolungamento dell’accordo in scadenza fra soli otto mesi. E così l’Inter può rappresentare davvero una grande ‘tentazione’ per lui, comunque propenso a rimanere in Italia qualora fosse costretto a salutare i partenopei.

Calciomercato Inter, contratto da 48 milioni per Insigne

Nelle scorse settimane, a proposito di Insigne, si è parlato di un’offerta da parte dell’Inter di 6 milioni netti (ora ne prende 4,5) a stagione per i prossimi quattro anni, un totale insomma di 24 milioni netti per il 30enne di Frattamaggiore e di quasi 48 lordi per la società di viale della Liberazione. Mica poco per un’Inter che in questo momento di certo non naviga nell’oro…