E’ sotto accusa: ‘Soldi buttati’ | Si attende un salto di qualità

I tifosi dell’Inter lamentano la discontinuità del calciatore per il quale sono stati spesi 30 milioni nella scorsa sessione di mercato, ci si aspetta di più

Joaquin Correa ha confermato anche con la maglia dell’Inter il ‘vizio’ di alternare momenti di estrema lucidità e incisività a momenti privi di spunti interessanti. Quantomeno ciò è quel che si è visto nella prima fase di campionato appena trascorsa, complice anche l’infortunio subìto, sebbene il suo esordio avesse lasciato intendere che fosse partito nel modo migliore possibile. La sua discontinuità è una caratteristiche che lo ha contraddistinto per tutta la durata della sua carriera e i tifosi iniziano a rumoreggiare distintamente per l’elevato costo del cartellino – 30 milioni di euro – spesi per lui nella scorsa sessione di calciomercato. Troppi, forse. L’unico modo che lo stesso Correa ha di screditare le voci e rifarsi un nome è quello di cambiare marcia già dalla prossima partita contro la Juventus, nella quale potrebbe essere impiegato come sostituto a gara in corso per l’attacco.

Correa, rendimento scarno in questa stagione con l’Inter

Come già anticipato, l’esordio di Correa in maglia nerazzurra è stato memorabile: due reti in soli 16′ nella vittoria fuori casa contro il Verona valevole per la seconda giornata di Serie A. Le restanti 4 presenze, invece, si sono rivelate piuttosto piatte. Va sottolineato che l’argentino non è mai stato impiegato per 90 minuti, per via di una condizione fisica non ottimale che gli permettesse di reggere a lungo la fatica. Ci si aspetta dunque qualcosa in più nel momento in cui gli verranno concessi minuti extra e qualche pallone in più sui piedi per poter sfondare le linee avversarie e lasciare ancora una volta il suo sigillo.