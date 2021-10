Julio Cesar: “Per me Handanovic resta tra i primi cinque portieri al mondo, sicuramente”

Inter, l’ex portiere del ‘Triplete’ Julio Cesar ha dato il suo parere sulla sua ex squadra dopo la bella vittoria contro lo Sherif

Il portiere del ‘Triplete’ dell’Inter nella stagione 2009/10 Julio Cesar, è stato intervistato da Amazon Prime Video per dare il suo parere sulla sua ex squadra dopo la bella vittoria in Champions League contro lo Sheriff. Queste le sue dichiarazioni: “L’Inter secondo me passerà il girone. La squadra ha fatto cose bellissime anche contro il Real Madrid, c’è ancora tanto margine di crescita. Inzaghi è nuovo, deve mettere tutta la sua filosofia di lavoro e per questo ci vuole tempo, ma ci sono dei ragazzi intelligenti e giocatori importanti che riescono a capire bene e velocemente”. L’ex estremo difensore, ha poi aggiunto questi pareri sulla squadra milanese: “Dzeko sta sostituendo alla grande Romelu Lukaku, che è stato importantissimo per lo scudetto. È arrivato in una squadra che ha vinto lo scudetto ed è rimasto al livello degli altri attaccanti. Sta facendo molto bene, penso che i tifosi dell’Inter oggi non sentono la mancanza di Lukaku“.

Gli hanno chiesto un’opinione sull’operato di Samir Handanovic, in occasione della rete presa sulla punizione di Thill e se ha delle colpe e lui ha spiegato: “Sinceramente sì. Non era una palla facile, ma stiamo parlando di uno dei portieri più forti al mondo, sa che poteva fare meglio. Secondo me ha mancato un passo, è partito un pochettino in ritardo. Per me resta tra i primi cinque al mondo, sicuramente”.