Barella-Inter a vita, pronto un altro italiano top: “Centrocampo devastante”

Il vice capitano a ‘Dazn’: “Ho sempre manifestato l’intenzione di rimanere qui. Vedo un progetto serio e la possibilità di fare qualcosa di grande”

Barella giura amore eterno all’Inter. Nonostante l’interesse di molti altri club, il vice capitano nerazzurro non ha nessuna intenzione di lasciare Milano e il club di Simone Inzaghi. In una lunga intervista ai microfoni di Dazn, il centrocampista conferma la sua volontà di proseguire il suo cammino con l’attuale squadra.

“Nel calcio può succedere qualsiasi cosa, ma la mia volontà è di rimanere all’Inter – sottolinea il centrocampista sardo – qui c’è un progetto serio e la possibilità di fare qualcosa di bello. Non ho mai fatto credere a nessuno di voler andare via. Offerte? Non lo so perché non ho avuto un confronto con il mio procuratore“.

Parole chiare da parte di Barella: lui vuole continuare la sua avventura in nerazzurro e per il momento non c’è nessuna intenzione di lasciare Milano per iniziare una nuova avventura.

Non solo Barella, rispunta Tonali per l’Inter: “centrocampo devastante”

Le parole di Barella rappresentano una sorta di rassicurazione in casa Inter. Il centrocampista sardo ha anche ammesso di voler vincere un giorno la Champions League con questa maglia e la dirigenza nerazzurra sta lavorando per accontentare il centrocampista a raggiungere questo traguardo. Nelle ultime ore, infatti, è ritornata a prendere piede l’ipotesi di un colpo di livello in quel reparto: Sandro Tonali.

Il centrocampista sembra intenzionato a tornare in Italia e l’ipotesi Inter è assolutamente da tenere in considerazione visto che c’è bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche in quel reparto. Al momento siamo solamente nel campo delle ipotesi, ma in casa nerazzurra già si sogna una linea mediana di livello assoluto in Europa e non solo in Italia. “Non oso immaginare un centrocampo con Tonali, Calhanoglu e Barella. Devastante!“, scrive Roberto Bettella sulla nostra pagina Facebook.



Bisogna dire che comunque l’ipotesi Tonali non convince proprio tutti i tifosi nerazzurri. Il suo passato al Milan ha un peso non indifferente sul pensiero dei supporters interisti. Come ben sappiamo, la dirigenza non si fa assolutamente condizionare da questa situazione e non è da escludere che ci possa essere un reale tentativo per capire la fattibilità dell’operazione. Non ci resta, quindi, che attendere ancora un po’ di tempo per capire come si evolverà la situazione.