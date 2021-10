Inter-Juve, Eto’o: “Spero sia una bella partita e soprattutto che vinca l’Inter!”

Inter-Juve, l’ex nerazzurro Samuel Eto’o ha dato la sua opinione sul derby d’Italia di domani sera e ha ricordato la sfida di 11 anni fa

Domani sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano andrà in onda il derby d’Italia. In vista di questa partita ‘Tuttosport’ ha intervistato l’ex attaccante Samuel Eto’o, uno dei protagonisti del ‘Triplete’ nerazzurro. Gli hanno domandato, quale sfida contro la squadra bianconera ricorda più volentieri e lui ha detto: “Al 2-0 di San Siro del 2010, quello in cui andiamo in gol Maicon ed io”. Gli hanno chiesto che partita si aspetta domani sera e lui ha spiegato: “Spero sia una bella partita e soprattutto che vinca l’Inter! I nerazzurri hanno una squadra competitiva e un ottimo allenatore: mi sembra non manchi nulla per continuare a conquistare titoli”. Gli hanno domandato un parere anche sulla Juve e lui ha risposto: “Ha un grande allenatore come Allegri, esperto e vincente, e anche se è andato via Cristiano Ronaldo è sempre la Juventus, un mix di giovani di qualità e giocatori esperti”. Gli hanno chiesto i suoi due giocatori preferiti tra le due formazioni e lui ha dichiarato: “l preferito l’ho soltanto nell’Inter... Dico Handanovic, perché avere un portiere forte è importante per conquistare trofei”. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Gli hanno fatto notare, che per l’erede del portiere sloveno è stato scelto il suo connazionale Onana e gli hanno domandato che cosa direbbe se le domandassero dei consigli e lui ha risposto: “A Onana consiglierei l’Inter e ai dirigenti nerazzurri Andre, un portiere da top club”. Gli hanno domandato di dare un voto a Morata e Dzeko i bomber delle due squadre e lui ha detto: “Voto alto per entrambi. Spero abbia la meglio Dzeko perché vorrebbe dire che vince l’Inter, ma ho sempre apprezzato parecchio Morata“. Dopo Morata e Dzeko un’opinione anche su Lautaro Martinez e Dybala e se lo juventino ha fatto vedere qualcosa che ricordi Messi ed Eto’o ha spiegato: “I paragoni sono sempre difficili. E poi, sinceramente, Lautaro mi sembra abbastanza unico come caratteristiche. Il talento di Dybala non si discute, può fare la storia della Juve. Ma Messi è Messi, unico e inimitabile”.