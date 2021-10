Calciomercato, tripla firma con l’Inter | C’è l’annuncio di Marotta

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le dichiarazioni dell’Amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta

“Siamo usciti dal tunnel. C’è stabilità, la cassa dà tranquillità”. Al ‘Corriere della Sera’ Beppe Marotta ha nuovamente rassicurato i tifosi sul presente e soprattutto sul futuro dell’Inter. Poi è passato a questioni di campo: “Se siamo da scudetto? Sì, ma non dobbiamo dispensare illusioni – ha risposto l’Ad nerazzurro – L’ambizione è parte integrante del club, ma l’obiettivo resta qualificarsi per la Champions“.

Marotta ha anche toccato il ‘delicato’ argomento dei rinnovi. Per quelli di Barella e Lautaro siamo a buon punto (per l’argentino manca di fatto solo l’ufficialità, ndr): “Ci sarà una gratificazione e un prolungamento”, ha detto. Tutt’altro che chiuso, invece, quello di Brozovic: “E’ in scadenza, servirà un po’ più tempo, ma ho fiducia”. Come noto la richiesta del croato raggiunge quota 6 milioni, mentre l’Inter è disposta ad arrivare fino a 5 coi bonus. Possibile un accordo a metà strada, anche perché il classe ’92 vuole restare all’Inter.



In conclusione di intervista Marotta ha risposto sul rinnovo del suo contratto, in scadenza a giugno come quello di Brozovic nonché di Ausilio e Baccin: “Aspettiamo che torni Zhang, credo si possa continuare assieme. Dopo l’esperienza Inter cercherò qualcos’altro fuori dai club. A me piace la politica dello sport, magari un ruolo istituzionale mi piacerebbe“.