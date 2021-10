Calciomercato: “Voglio giocare” | Ipotesi Inter in prestito

Due italiane, fra cui l’Inter, le ipotesi più accreditate per l’approdo del calciatore che non sta trovando molto spazio nel suo club attuale

Nonostante egli stesso abbia dichiarato amore eterno alla maglia del Tottenham, è stufo di restare sempre relegato in panchina da quando siede Nuno Espirito Santo. Harry Winks chiede alla società di cambiare aria, magari in prestito, per ritrovare la condizione fisica e una certa continuità. In questa stagione, infatti, le apparizioni del centrocampista inglese si sono ridotte a 6 per un totale di appena 400 minuti spesi. Come se non bastasse, in nessuna delle ultime 5 uscite di campionato ha figurato in campo ma le ultime due soltanto in una Conference League che appare più come una serie inferiore. Il calciatore approfitterà della sessione invernale di calciomercato per sondare le alternative, su di lui ci sono gli occhi di due club italiani.

Calciomercato, Winks all’Inter in prestito

Sia l’Inter che la Roma sono interessate alle prestazioni del centrocampista venticinquenne Winks, in uscita dal Tottenham. La formula più probabile di un trasferimento è quella di un prestito, considerato che si tratta dell’idea più congeniale per entrambi i club. A lui spetterebbe decidere soltanto dove voler andare.