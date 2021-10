Marianella: “Ad Empoli penso ci sarà qualche rotazione per quanto riguarda i nerazzurri”

Empoli-Inter, il noto giornalista Massimo Marianella ha dato la sua opinione sulla sfida tra la formazione toscana e quella lombarda e sulla lotta scudetto

Durante il suo intervento a SkySport24, il noto giornalista Massimo Marianella ha voluto dare un parere sia sulla lotta scudetto, sia sulla situazione in casa Inter in vista della sfida in trasferta con l’Empoli. Queste le sua dichiarazioni: “Penso ci sarà qualche rotazione per quanto riguarda i nerazzurri. Uno come Dzeko, che sta facendo benissimo, va anche tutelato a livello di minuti. E allora magari a Empoli ci sarà la chance di vedere dall’inizio Lautaro e Sanchez, tandem di grande talento, di movimento, ma anche di presenza, con un fisico ovviamente differente da quello di Dzeko. Mi incuriosisce davvero tanto vederli insieme”.

LEGGI ANCHE >>> Arriva Conte e tentativo di ‘scippo’ in casa Inter: 32 milioni di euro

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Dumfries: scenario clamoroso | Sostituto in Serie A

Anche se si sono giocate solamente 9 giornate, gli hanno domandato un’opinione sulla lotta per il titolo e lui ha spiegato: “Milan e Napoli sono attrezzate per stare lassù fino in fondo e ci resteranno“. Qualora, come sembra, dovesse scendere in campo dal 1′ minuto, è un’occasione importante per Alexis Sanchez per cercare di convincere Simone Inzaghi a concedergli maggiore spazio.