Calciomercato Inter, Dumfries: scenario clamoroso | Sostituto in Serie A

Fin qui Denzel Dumfries ha deluso le attese e così l’Inter pensa già al sostituto. Operazione in Serie A nel prossimo calciomercato di gennaio

Dodici milioni, quindici circa coi bonus buttati. Almeno fin qui Denzel Dufmries, protagonista suo malgrado di Inter-Juve, ha infatti profondamente deluso le attese. Tanto che il club di viale della Liberazione si starebbe muovendo per rimpiazzarlo già nel prossimo calciomercato di gennaio.

Stamane ‘La Gazzetta dello Sport’ conferma quanto anticipato da Interlive.it la scorsa settimana, ovvero che la dirigenza nerazzurra è pronta a ripartire alla carica per Naithan Nandez. L’uruguagio continua a desiderare l’Inter, con il presidente del Cagliari Tommaso Giulini che gli ha ri-promesso che lo lascerà partire nella finestra invernale dopo il mancato addio in estate. Senza budget a disposizione, Marotta e Ausilio proveranno ovviamente la strada del prestito con annesso diritto di riscatto.

Calciomercato Inter, Bereszynski insidia Nandez. E su Dumfries scenario clamoroso

Non solo Nandez. Per la ‘rosea’ l’Inter valuta attentamente anche Bartosz Bereszynski, laterale destro polacco in forza alla Sampdoria dal gennaio 2017. Il 29enne polacco costerebbe molto meno dell’uruguagio, ma al contempo farebbe enorme fatica a scalzare Darmian e quindi a far compiere un salto di qualità alla corsia destra interista. Chiudendo con Dumfries, c’è chi addirittura ipotizza una sua partenza (pure in prestito) già proprio a gennaio, come accadde con Lazaro, il quale venne girato in prestito al Newcastle solo pochi mesi dopo il suo arrivo – peraltro costò quasi il doppio dell’olandese – ad Appiano. Ma quelli erano altri tempi, specie sul piano economico. Tale scenario, tuttavia, non va escluso del tutto.