Calciomercato Inter, Raiola spinge per l’addio e ‘porta’ l’erede

Mino Raiola e l’Inter potrebbero presto incrociare ancora il proprio destino in sede di mercato, sia in uscita che in entrata. Ecco i dettagli

Il difensore olandese Stefan De Vrij non ha ancora raggiunto un’intesa col club nerazzurro per il rinnovo del contratto. L’attuale accordo in essere con l’Inter scadrà a giugno 2023 e con una data di scadenza così vicina la preoccupazione per il futuro del colosso olandese inizia ad aumentare.

Il potente agente del difensore di Inzaghi, Mino Raiola sarebbe sempre al lavoro per trovare una sistemazione importante all’estero allo stesso de Vrij. Paradossalmente, in caso di partenza dell’ex laziale, l’agente potrebbe offrire all’Inter anche il possibile erede al centro della difesa.

Calciomercato Inter, Raiola può spingere de Vrij via: sostituto dall’Olanda

In caso di addio di de Vrij, Raiola potrebbe quindi mettere sul piatto un suo assistito per completare il reparto difensivo dell’Inter. Nello specifico parliamo di Pantelis Chatzidiakos, nato in Grecia ma praticamente cresciuto calcisticamente, e non solo, in Olanda.

E’ uno dei punti fermi dell’Az Alkmaar, anche se ultimamente qualche infortunio di troppo lo ha frenato dal punto di vista della continuità. Chatzidiakos andrebbe a ricalcare le orme dello stesso de Vrij: di piede destro come il più noto collega e discreto ad impostare ma da verificare in un assetto con la difesa a tre. Il classe 1997 ellenico costerebbe non più di 7/8 milioni di euro e potrebbe più che altro essere un’operazione di contorno. Per l’eventuale post de Vrij l’Inter penserebbe comunque ad un centrale di maggiore spicco.