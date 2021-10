Formazioni UFFICIALI Empoli-Inter: c’è Sanchez, out quattro big

Da Brozovic e Sanchez a Pinamonti, le formazioni ufficiali della sfida Empoli-Inter valevole per la decima giornata di Serie A

Sono ufficiali le formazioni del match Empoli-Inter valevole per la decima giornata di Serie A e di scena fra circa un’ora allo stadio ‘Castellani’.

Inzaghi, squalificato e rimpiazzato in panchina dal vice Farris, lascia fuori quattro big: a sorpresa Skriniar, rimpiazzato da D’Ambrosio, e non de Vrij, poi Calhanoglu, Perisic e Dzeko. Al posto di quest’ultimi tre giocheranno Gagliardini, Dimarco e, come previsto, Alexis Sanchez. Panchina per Vidal e Correa. Sponda Empoli, Andreazzoli conferma le due punte: Cutrone e Pinamonti, con Bajrami a supporto.

FORMAZIONI UFFICIALI EMPOLI-INTER

EMPOLI (4-3-1-1): Vicario; Stojanovic; Ismajli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, Cutrone. All.: Andreazzoli

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Lautaro, Sanchez. All.: Farris (Inzaghi squalificato)

ARBITRO: Chiffi di Padova