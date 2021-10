Inter-Udinese, stesso modulo: i probabili schieramenti

Inzaghi e Gotti si danno battaglia con le strategie pre Inter-Udinese, né da un lato né dall’altro sono previsti grandi stravolgimenti tra i soliti 11

In occasione della sfida interna dell’Inter contro l’Udinese in programma domani alle ore 12:30, il tecnico Simone Inzaghi è alle prese con lo studio della migliore formazione che possa sorprendere l’ostica avversaria attualmente quattordicesima in classifica e reduce da quattro pareggi consecutivi. In casa nerazzurra non sono previsti grandi stravolgimenti per la maggior parte delle posizioni: la difesa dovrebbe restare intatta ad eccezione di de Vrij che potrebbe non partire titolare; soliti ballottaggi fra gli esterni sia a destra che sinistra con Dumfries e Perisic leggermente favoriti; il resto invariato. Nell’Udinese di Gotti se la giocano a centrocampo Makengo con Arslan e Stryger Larsen (nettamente favorito) con Udogie sulla fascia destra; in attacco c’è una minima preferenza per Success al sempre pericoloso Deulofeu.

Due 3-5-2 in campo, ecco Inter-Udinese

A seguire le formazioni di Inter-Udinese che potrebbero venir scelte dai tecnici Inzaghi e Gotti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Makengo, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Success, Beto. All. Gotti.