Addio a giugno: triennale da 18 milioni e vola da Benitez

Tra i rinnovi di contratto ancora in stand-by c’è quello di Ivan Perisic che intanto piace, e non poco, in Premier League. Offerta possibile

Sulla lista delle ‘cose da fare’ di casa Inter c’è anche il capitolo rinnovi. Sono diversi i calciatori con un contratto da siglare, a partire da chi come i croati Marcelo Brozovic e Ivan Perisic ha l’accordo in scadenza a giugno 2022. In particolare è in stand-by la situazione legata all’esterno ex Bayern Monaco, rilanciato da Conte e molto importante anche per Inzaghi. A spaventare sono però il suo ingaggio attuale e soprattutto le sue eventuali pretese per siglare un nuovo accordo.

Con il contratto vicino alla scadenza è quindi ipotizzabile un addio a fine stagione a costo zero. Un profilo quello di Perisic che a determinate condizioni farebbe gola a molte squadre, soprattutto in Premier League. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Perisic fa gola in Premier: doppia soluzione

Perisic ha molto mercato proprio in Inghilterra, dove si parla con insistenza di West Ham e soprattutto Everton. Attenzione proprio al club allenato dell’ex nerazzurro Rafa Benitez che all’esterno croato può offrire quanto vuole senza grandi problemi di natura economica.

Per Perisic potrebbe quindi arrivare sul tavolo delle trattative un corposo triennale da ben 6 milioni di euro a stagione, per un totale di 18 complessivi.