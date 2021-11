Champions League, designato l’arbitro di Sheriff-Inter

L’UEFA ha comunicato il nome dell’arbitro designato per l’importante impegno di Champions League fra Sheriff e Inter

Il prossimo 3 novembre alle ore 21 si disputerà il match Sheriff-Inter, valevole per la quarta giornata del girone di ritorno della Champions League. A guidare il gioco ci sarà l’arbitro tedesco Felix Zwayer, coadiuvato dagli assistenti Foltyn e Achmüller. Quarto uomo Jablonski, in cabina VAR Fritz e Osmers.

Zwayer, un solo precedente in Champions questa stagione

Il fischietto tedesco ha diretto una sola gara di Champions League in questa stagione 2021/2022, precisamente Manchester United-Villareal terminata col punteggio di 2-1. In quella occasione sono state 7 le ammonizioni complessive, a dimostrazione che si tratti di un direttore di gara particolarmente severo nel punire le scorrettezze. Anche in Bundesliga, infatti, in ciascuna delle cinque presenze ha collezionato almeno un cartellino per una media di 4,6 a partita.