Inzaghi: “Alexis ha grandissime qualità, per noi è una grandissima risorsa”

Inter, il tecnico Simone Inzaghi allontana la possibilità che Alexis Sanchez lasci la squadra nerazzurra a gennaio con parole positive per il suo giocatore

Il tecnico Simone Inzaghi, è tornato a parlare della bella vittoria della sua squadra contro l’Udinese, per dare la sua opinione su un suo calciatore. L’attaccante Alexis Sanchez, dopo la bella prestazione contro l’Empoli, in cui ha giocato titolare regalando uno splendido assist per Danilo D’Ambrosio, che ha sbloccato la partita, oggi è subentrato intorno al 70′ minuto al posto di Edin Dzeko, fornendo il solito apporto di qualità e di grandissimo impegno.

Il calciatore, durante la pausa delle nazionali, si era lamentato per lo scarso impiego e quindi si paventava la possibilità che a gennaio potesse decidere di cambiare aria. In merito a questa ipotesi, ecco le parole molto positive sul giocatore dell'allenatore della squadra milanese che dovrebbero togliere dubbi sulla sua permanenza : "Alexis ha grandissime qualità, ha fatto molto bene nelle ultime due partite. Deve lavorare come sta facendo. Per noi è una grandissima risorsa".