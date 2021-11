Sheriff-Inter, le probabili scelte di Inzaghi: Vidal valore aggiunto

Alla vigilia del match Sheriff-Inter, ecco le probabili scelte che i tecnici dei due club potrebbero schierare in campo: Inzaghi punta sul concreto

L’Inter è chiamata alla vittoria nel delicato impegno fuori casa contro lo Sheriff, in un giro di boa fondamentale per il prosieguo della cavalcata alle fasi finali della Champions League di questa stagione sportiva. Inzaghi potrà contare su tante certezze (prime fra tutte de Vrij, Darmian e Lautaro) ma soprattutto piacevoli ritrovamenti: è il caso di Arturo Vidal, assoluto protagonista del match d’andata che potrebbe essere nuovamente impiegato a centrocampo anche in questa occasione per offrire il suo esperto contributo. A far rifiatare Bastoni ci potrebbe invece essere Dimarco in qualità di centrale sinistro riadattato nella linea a 3.

I probabili 22 di Sheriff-Inter

Le due formazioni di Sheriff ed Inter potrebbero essere così schierate nell’impegno serale di domani:

SHERIFF (4-2-3-1): Athanasiadis; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, S. Thill; Traore, Kolovos, Castaneda; Yakhshiboev. All. Vernydub.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.