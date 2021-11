Sheriff-Inter, Ranocchia: “La squadra è solida, domani dobbiamo vincere”

Andrea Ranocchia è intervenuto in conferenza stampa insieme a mister Simone Inzaghi per analizzare la partita di domani sera in casa dello Sheriff Tiraspol

Unico obiettivo in casa Inter per domani sera è la vittoria. Un solo risultato per ribaltare le gerarchie di classifica e riaccendere la corsa agli ottavi di finale di Champions League.

Andrea Ranocchia, tornato titolare domenica scorsa nella vittoria ai danni dell’Udinese, è intervenuto in conferenza stampa insieme a mister Simone Inzaghi, analizzando la gara di domani sera in casa dello Sheriff Tiraspol, quarto turno del girone D.

Il difensore nerazzurro è stato prima interpellato in merito al ritorno in campo: “Sono contento in primis perchè abbiamo vinto la partita dando continuità ai risultati. Cerco sempre di farmi trovare pronto e di fare bene per la squadra. Anche aiutando i nuovi ed i più giovani che hanno bisogno di qualche consiglio o altro. Siamo qui per parlare di Champions League, comunque, dico che domani dobbiamo vincere”

Sheriff-Inter, Ranocchia: “Il percorso è lungo, ma abbiamo le idee chiare”

La conferenza stampa rimane sul momento e lo stato di forma di Andrea Ranocchia: “L’età e l’esperienza aiutano a rimanere sul pezzo, da giovane facevo più fatica. Ora ho una maturità che mi permette di farmi trovare pronto. Poi ho la fortuna di fare parte di un gruppo sano, di ragazzi che si aiutano e si motivano a vicenda”.

Infine, elogio al mister Simone Inzaghi che ha le carte in regola per proseguire il percorso vincente dei nerazzurri: “La base della squadra è molto solida, veniamo da un percorso importante. Sono arrivati ragazzi di talento che hanno mostrato tanta disponibilità e il mister ci ha trasferito i suoi concetti. Il percorso è ancora lungo, ma abbiamo tanto da fare, ma riusciamo a trasferire in campo quello che proviamo in settimana”.