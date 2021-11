By

Conferenza stampa di vigilia per Simone Inzaghi. Domani l’Inter si gioca una fetta importante di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League

Tre punti fondamentali da conquistare per ribaltare la classifica e candidarsi per un posto agli ottavi di finale di Champions League. Simone Inzaghi in conferenza stampa dallo Sheriff Stadium di Tiraspol.

La vittoria con l’Udinese ha dato un segnale importante da parte di chi gioca meno?

“Abbiamo fatto due partite contro Empoli e Udinese molto buone. Due gare insidiose, trasformate in gare semplici. Sono state prestazioni solide nelle quali abbiamo concesso poco. Vedere che cambiano i giocatori e i risultati arrivano lo stesso è sempre il massimo per un allenatore. Contro lo Sheriff ci attende una partita importante e decisiva, dobbiamo farci valere anche in Europa”

La vittoria dell’andata vi ha dato maggiore consapevolezza?

“Per quanto riguarda la partita dell’andata era decisiva tanto quanto quella che ci aspetta. A San Siro abbiamo giocato un ottimo calcio e abbiamo visto le insidie che ci attendono. Questa squadra ha battuto Real e Shaktar, servirà concentrazione ed equilibrio”.

Quanto può pesare una vittoria nell’economia del girone?

“E’ una partita decisiva, sapevamo fin dall’inizio di avere bisogno di fare bottino pieno nei due confronti con lo Sheriff. Stiamo pensando solo alla partita di domani. Domenica abbiamo anche una sfida importantissima per tifosi e società, ma il nostro pensiero è rivolto soltanto allo Sheriff”.

Come mai vi siete allenati ad Appiano e non a Tiraspol?

“Ci siamo allenati ad Appiano e siamo partiti dopo pranzo. Abbiamo trovato un ottimo impianto qui, facciamo i complimenti perchè il campo è in ottimo stato”.