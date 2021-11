ESCLUSIVO | Calciomercato Inter, in prestito dal PSG: i dettagli

Interlive coglie in esclusiva delle informazioni su un profilo uscente dal PSG che potrebbe far comodo all’Inter con la formula del prestito

Secondo quanto raccolto in esclusiva da ‘interlive.it‘, Danilo Pereira è ormai ai margini del progetto del PSG che lo aveva riscattato dal Porto nel 2020 per 16 milioni di euro. In questi scarsi due anni di esperienza parigina non ha saputo lasciare un’impronta realmente decisa sui campi di gioco, tanto da essere spesso relegato come alternativa ad altri compagni di reparto. Il club sarebbe dunque disposto a girarlo in prestito ai club interessati. Il portoghese sarebbe un buon rinforzo dotato di spiccate doti fisiche, intelligenza tattica e formidabile resistenza per l’Inter attualmente alla ricerca di qualche nuovo nome per il rinnovamento della linea mediana. Al momento guadagna 2 milioni di euro all’anno a fronte di un contratto in scadenza nel 2025, cifra abbordabile per i nerazzurri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, tutto confermato | Il Manchester United ci riprova per Brozovic

LEGGI ANCHE >>> Eriksen dice addio all’Inter: ecco la sua prossima destinazione

Calciomercato, Inter in dubbio su Danilo Pereira

Nonostante le indiscusse qualità che lo hanno portato alla corte del PSG, il profilo di Danilo Pereira potrebbe non essere quello giusto per l’Inter almeno per la sessione di mercato di gennaio. Le priorità al momento sono altre, soprattutto chiudere quelle trattative in uscita che sono ancora in pendenza.