Verso Milan-Inter: doppio forfait pesante per Pioli

Il Milan conta due pesanti assenze ed un altro calciatore in forte dubbio in vista del derby contro l’Inter

Potrebbe trovare qualche difficoltà tattica il tecnico del Milan Stefano Pioli, a corto di alternative in difesa per due pesanti assenze che minano il reparto difensivo in vista della attesissimo derby di domenica sera contro l’Inter.

Da un lato c’è Davide Calabria, reduce da un malessere nel corso della partita di Champions League contro il Porto che ha costretto il terzino ad abbandonare il terreno di gioco per precauzione. Su di lui si è espresso dubbioso proprio Pioli che nutre qualche riserva se schierarlo o meno titolare. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ tuttavia non ci dovrebbero essere grossi problemi. Il secondo grande assente sarà l’altro esterno Theo Hernandez, squalificato. L’unico sul quale c’è qualche speranza in più di vederlo in campo è l’attaccante Ante Rebic, indisponibile dallo scorso 17 ottobre, che pare abbia ritrovato un minimo di condizione fisica grazie all’allenamento individuale cui è stato sottoposto dall’entourage di preparatori del Milan.

Pioli rivede le fasce, Inter può approfittare

Ballo-Touré sarà sicuramente il sostituto di Hernandez sulla corsia di sinistra, mentre si attendono sviluppi della vicenda legata alle condizioni di Calabria. Per Pioli dunque ci sarà almeno uno stravolgimento lungo le fasce, condizione che l’Inter potrebbe sfruttare a proprio vantaggio per offendere con maggiore intensità ed arrivare più agevolmente sottorete.