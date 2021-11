Questione stadio, Sala positivo: “Delibera entro il prossimo venerdì”

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala si mostra positivo in merito alla questione stadio, spiegando come il progetto sia ad un passo dalla delibera della Giunta

In occasione di un evento organizzato per festeggiare la Giornata delle Forze Armate, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha riservato qualche minuto del suo tempo per discutere ancora una volta della questione stadio.

Dalle sue parole traspare grande positività e fiducia circa l’approvazione del progetto da parte della Giunta Comunale: “Se non avverrà domani, sarà per il prossimo venerdì”. Poi aggiunge: “Ormai non abbiamo più incertezze. Siamo partiti due anni fa con le prime discussioni, adesso siamo arrivati al punto in cui siamo riusciti a trovare intesa l’intesa coi club per portare benefici a tutte le parti”.

Sala: “Nuovo stadio fondamentale per Inter e Milan”

“Sappiamo quanto sia fondamentale che Inter e Milan abbiano uno nuovo stadio a disposizione per poter massimizzare gli introiti ed offrire ai propri tifosi un’esperienza a 360°. Se non accontentassimo le loro richieste in San Siro potrebbero facilmente fare l’uovo altrove” conclude Sala.