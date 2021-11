Le parole del Ds dell’Inter Piero Ausilio prima del match Sheriff-Inter valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions

Pochi minuti al fischio di inizio della sfida tra Sheriff e Inter. Nerazzurri obbligati a vincere per superare i moldavi in classifica e aumentare di molto le chance di qualificazione agli ottavi di Champions.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Non solo l’ingaggio: gli ostacoli per il rinnovo di Brozovic

Prima dell’incontro di scena a Tiraspol ha parlato il Ds dei nerazzurri Piero Ausilio, il quale ha di fatto ufficializzato il rinnovo di Barella: “Ci sono aspetti formali da sistemare, però magari l’annuncio arriva prima del derby col Milan – le sue parole a ‘Infinity+’ – Brozovic? Abbiamo un’enorme voglia di continuare insieme, a breve ci sarà un incontro e vedremo quali saranno le richieste”. Chiosa su Conte, da ieri nuovo allenatore del Tottenham: “Gli auguro il meglio, so quanto abbia piacere di lavorare in Premier. Se temo che possa portarci via qualche big a gennaio? No, perché so quali sono le nostre intenzioni: a gennaio nessuno andrà via. A luglio faremo poi delle valutazioni, ma sempre per migliorare l’Inter”.