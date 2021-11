Calciomercato Inter, tutti in fila per Brozovic: tentativo dalla Spagna

Marcelo Brozovic è il nome più gettonato per i rumors di mercato: dal rinnovo alle nuove pretendenti, questa la situazione legata al croato

Con il contratto in scadenza al prossimo 30 giugno 2022, il centrocampista dell’Inter è il nome più gettonato in tema calciomercato. Tante le pretendenti, in Viale della Liberazione provano a trovare un accordo in salita sin dall’inizio.

Marcelo Brozovic ha spesso ribadito la volontà di rimanere ancora a lungo a Milano e vestire la maglia dell’Inter. Il centrocampista croato è ormai un leader indiscusso della formazione allenata da Simone Inzaghi. La trattativa per il rinnovo del contratto, però, ancora non si sblocca. Piero Ausilio, prima della gara di Champions League contro lo Sheriff Tiraspol, aveva dichiarato: “Abbiamo un’enorme voglia di continuare insieme, a breve ci sarà un incontro e vedremo quali saranno le richieste”.

Richieste che, in base ai rumors che filtrano dall’entourage del calciatore, rimangono invariate: 6 milioni di euro netti a stagione, presumibilmente per altri 3 anni. In Viale della Liberazione, tuttavia, ritengono alta la proposta. 5 milioni più bonus eventuali quello che potrebbe mettere sul piatto l’Inter. Telenovela rinnovi dove si aprono scenari di mercato.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: anche l’Atletico Madrid ci prova per Brozovic

Dopo Manchester United, Tottenham e PSG, la lista delle pretendenti a Marcelo Brozovic si allunga. Secondo quanto riferisce il portale spagnolo fichajes.net, anche l’Atletico Madrid bussa alla porta dell’entourage del calciatore per cercare di strapparlo all’Inter il prossimo 30 giugno 2022 a parametro zero. Una strada, tuttavia, che sembra in salita in quanto il calciatore vorrebbe rimanere a Milano.

In caso di mancato accordo, a quel punto, si potrebbe delineare una pista che porterebbe a Londra, più precisamente al Tottenham Stadium. Antonio Conte ha sempre apprezzato il giocatore e gli Spurs non hanno un metronomo di centrocampo. Hojbjerg, Wings, e Ndombelè sono giocatori più di contenimento, mentre Lo Celso ed il giovane Skipp ricoprono ruoli più di rifinitura. Ecco che nel piano Conte, riportato dai tabloid inglesi, ci sarebbe il duo croato Perisic-Brozovic con un occhio di riguardo a Skriniar e De Vrij. Attenzione anche ad un eventuale inserimento del Newcastle, fresco di cambio di proprietà che potrebbe inserirsi a suon di quattrini.