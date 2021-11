Inter, Zanetti: “Prossima partita decisiva per l’accesso agli ottavi”

Javier Zanetti commenta la cavalcata dell’Inter verso gli ottavi di Champions League e puntualizza: “Anche un minimo dettaglio ti può far uscire dai giochi”

In un piacevole chiacchierata live sul noto social network Instagram, l’ex capitano ed attuale vice presidente dell’Inter Javier Zanetti fa il punto sul percorso della squadra in Champions League dopo la vittoria in trasferta contro lo Sheriff.

“La qualificazione agli ottavi dipenderà dalla prossima partita contro lo Shakhtar“, dice Zanetti. “Raggiungere quell’obiettivo sarebbe un segnale estremamente importante. Ci sono tante altre squadre competitive che rischiano di giocarsi la qualificazione all’ultima giornata della fase a gironi, in quei casi serve tranquillità ed esperienza per strappare il risultato utile. La Champions è una competizione di dettagli. Un minimo dettaglio ti può far restare in corsa o far uscire dai giochi”.

Champions League, Inter-Shakhtar per l’accesso agli ottavi

Come già anticipato da ‘interlive.it’ e sottolineato da Javier Zanetti, la gara in programma il prossimo 24 novembre alle 18:45 contro lo Shakhtar sarà decisiva per l’Inter di Simone Inzaghi che sarà chiamata alla vittoria per assicurarsi un posto tra i club più ambiziosi e solidi d’Europa. Si è ormai alla porta dei round finali per l’accesso agli ottavi di finale di Champions League.