Calciomercato Inter, il quadriennale che ‘abbatte’ la Juve

Tra i calciatori in scadenza di contratto a giugno 2022 c’è anche un difensore centrale molto interessante che potrebbe piacere all’Inter: la strategia

Mentre la squadra di Inzaghi continua a lavorare sul campo per raggiungere i massimi obiettivi, la dirigenza dell’Inter resta sempre vigile in sede di calciomercato con uno sguardo rivolto al presente e l’altro al futuro. La prossima campagna acquisti estiva potrebbe essere caratterizzata da diversi ottimi calciatori a costo zero.

I big a scadenza di contratto a giugno 2022 non mancano, e tra questi anche un difensore centrale di talento che interessa alla società meneghina. Si tratta di Jason Denayer, leader delle retroguardia del Lione e tassello importante anche di quella del Belgio.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Non solo l’ingaggio: gli ostacoli per il rinnovo di Brozovic

Calciomercato Inter, Denayer occasione a zero: la strategia

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Denayer in uscita dal Lione, a meno di un rinnovo di contratto, è quindi un calciatore che potrebbe far comodo all’Inter in ottica futura. 26 anni, tanta esperienza e buone prospettive per il nazionale belga che piace in Serie A anche alla Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Mourinho non lo vuole più vedere | Scambio con l’Inter

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Calciomercato Inter, affare in salita: discorsi avanzati col Bayern

Marotta può però avere la meglio della concorrenza con un quadriennale da 2,5 milioni di euro più bonus. Questa la strategia che, nel caso l’Inter affondasse davvero il colpo, potrebbe premiare i nerazzurri per provare a regalare ad Inzaghi un altro centrale.