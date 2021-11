Calciomercato Inter, altro rinnovo in programma nell’agenda di Marotta

Dopo aver blindato Nicolò Barella, l’Inter prepara un altro prolungamento con riconoscimento in termini di crescita e rendimento

Prosegue il lavoro di Beppe Marotta e Piero Ausilio nel prolungare i contratti dei giocatori che si stanno mettendo in mostra per qualità e rendimento.

Dopo aver blindato Nicolò Barella fino al 2026, proseguono i lavori per cercare di trovare la quadra con l’entourage di Marcelo Brozovic nel tentativo di riuscire a raggiungere un’intesa entro la fine dell’anno. Onde evitare, soprattutto, che a gennaio il calciatore possa accordarsi con altri club. Poi ci sarà da pensare anche a Stefan De Vrij, il quale andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2023.

Calciomercato Inter, Dimarco il prossimo nella lista di Marotta e Ausilio

Non solo Brozovic e De Vrij, ma anche Federico Dimarco è prossimo al rinnovo di contratto con l’Inter. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport, secondo cui al terzino cresciuto nel vivaio nerazzurro sarà proposto un prolungamento ed adeguamento di contratto, riconoscendo crescita e importanza all’interno del gruppo.

In Viale della Liberazione sono convinti che l’intesa verrà raggiunta in tempi brevi, senza troppi problemi. Dimarco è dalla stagione 2014/15 che veste la maglia nerazzurra, dalle giovanili alla Primavera. In giro per l’Italia, nei vari prestiti ad Empoli, Parma ed Hellas Verona che lo ha consacrato, è tornato alla base la scorsa estate. Ad oggi ha collezionato 14 presenze tra campionato e Champions League, siglando 2 gol e 2 assist in Serie A.