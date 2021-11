Calciomercato Inter, assalto a Skriniar | Cash più l’ex obiettivo

Grandi movimenti dall’Inghilterra per rimpiazzare un difensore infortunato con Skriniar dell’Inter, si pensa ad offerta cash più un ex obiettivo

Il Manchester United ha saputo rialzare la testa dopo la batosta incassata dal Liverpool in Premier League con le buone prestazioni contro Tottenham e Atalanta, ma le condizioni del talentuoso difensore centrale Varane preoccupano Solskjaer.

Il tecnico norvegese, infatti, sa di non poter fare affidamento su Bailly e Lindelof ormai relegati al ruolo di turnover pertanto è alla ricerca di una nuova figura che possa non far rimpiangere la pesante assenza. La dirigenza dei ‘Red Devils’ ha iniziato a muoversi sul mercato lasciando trapelare l’intenzione di fiondarsi su Skriniar dell’Inter. Consci di essere un calciatore essenziale per il regime di gioco di Inzaghi, la proposta consisterebbe in un esborso di 30 milioni di euro cash più il cartellino dell’ex obiettivo nerazzurro van de Beek. Un’operazione da 50 milioni di euro complessivi, considerata la valutazione di 20 milioni di quest’ultimo.

LEGGI ANCHE >>> VIDEO | Sul mercato è già derby: l’Inter rischia la doppia beffa

LEGGI ANCHE >>> Brozovic come Kessie

Manchester United su Skriniar, blindato dall’Inter

L’Inter non ha alcuna intenzione di privarsi di Skriniar per via del suo immenso apporto nella fase difensiva. Come se non bastasse, la filosofia di mercato non prevede il privarsi di un elemento tanto essenziale nel corso della stagione. Per la dirigenza nerazzurra nessuno è incedibile ma bisogna quantomeno attendere la finestra estiva per poter anche solo discutere su grandi linee di un interessamento.