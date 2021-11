Calciomercato Inter, manca l’accordo: a gennaio parte l’assalto

In casa Inter si valutano i profili per i quali investire nelle prossime sessioni di mercato. Marotta ha sul taccuino due giocatori a parametro zero

Il tema rinnovi non è solo un argomento caldo in casa Inter. Più di un club deve risolvere le grane relative alle scadenze di contratto dei propri calciatori. Un invito a nozze per Beppe Marotta da sempre attento a questa tematica.

In Viale della Liberazione stanno seguendo alcune piste che potrebbero rinforzare alcuni reparti della formazione allenata da Simone Inzaghi. In primis c’è il portiere, dove la società sta lavorando per chiudere con Andrè Onana in scadenza di contratto con l’Ajax. Nelle ultime settimane è saltato fuori il nome di un altro pallino di Marotta per il centrocampo: si tratta di Tolisso del Bayern Monaco. Ma non finisce qui.

Calciomercato Inter, Insigne rinnovo lontano con il Napoli

Le parole di Aurelio De Laurentiis pronunciate nella mattinata di ieri non sono passate inosservate. Un altro duro colpo al morale di Lorenzo Insigne che sta facendo di tutto per rinnovare con il Napoli. Le condizioni proposte dal patron del Napoli non soddisfano l’entourage del calciatore, il quale vorrebbe rimanere in azzurro ma non a queste condizioni. Attualmente percepisce circa 4 milioni di euro, la proposta di De Laurentiis sembra assurda.

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il Napoli offrirebbe ad Insigne un rinnovo contrattuale fino al 2026 con un ingaggio che si aggira intorno i 5 milioni di euro senza bonus e senza diritti d’immagine. Una situazione incresciosa per il calciatore, che ha sempre ribadito la volontà di rimanere a Napoli, ma anche per l’agente, Vincenzo Pisacane, che sta cercando una mediazione soddisfacente per entrambi. De Laurentiis, tuttavia, è un ostacolo non indifferente, per questo sarà un mese molto importante sul versante Insigne, in quanto da gennaio potrebbe accordarsi con un altro club e, stando a quanto appreso nei mesi scorsi, sarebbe proprio l’Inter a garantire un contratto che andrebbe a soddisfare le richieste dell’entourage.