Le parole dell’Ad dell’Inter Beppe Marotta prima del derby Milan-Inter valevole per la dodicesima giornata di Serie A

Pochi minuti al fischio di inizio dell’attesissimo derby fra Milan e Inter, un derby che la squadra di Inzaghi dovrà incere o comunque non perdere onde evitare di finire a -10 dai rossoneri.

Beppe Marotta è intervenuto al microfono di ‘Dazn’ prima della stracittadina milanese: “Sappiamo che questa partita ha un sapore particolare. Se serve uno step per vincere finalmente uno scontro diretto? Di fronte avremo un avversario ostico, al massimo del proprio potenziale ma la determinazione e la personalità ci sono”.

In chiusura l’Ad interista ha risposto in merito al complicato rinnovo di Brozovic e sul nuovo stadio proprio col Milan: “Abbiamo gratificato con grande piacere Lautaro e Barella che sono arrivati in punta di piedi. Il tema dei rinnovi fa parte della gestione ordinaria del club e va affrontato con tranquillità, senza farci condizionare. Abbiamo a che fare con grandi professionisti, attaccati alla maglia e che vogliono restare qui. Per quanto riguarda il nuovo impianto, esso rappresenta sicuramente un asset importante e un contenitore di grandissimi emozioni. Per questo è giusto che sia studiato in ottica moderna”.