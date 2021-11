Cronaca, tabellino, top e flop del derby Milan-Inter valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A

Finisce senza un vincitore il derby tra Milan e Inter valevole per la dodicesima di Serie A. I nerazzurri vanno avanti al decimo con il rigore che si procura e che trasforma (su gentile concessione di Lautaro) il grande ex Calhanoglu, poi si fanno un po’ mettere sotto dal ritmo forsennato dei rossoneri.

Il pari arriva cinque più tardi con un’autorete di testa di de Vrij. L’Inter ha subito la chance per riandare avanti con un altro rigore che però Lautaro non realizza complice il grande intervento di Tatarusanu. Nel secondo tempo, con ritmi più bassi e squadre più lunghe, prende il sopravvento la squadra di Inzaghi, che spreca almeno un paio di occasioni – su tutte quella di Vidal – per il colpo del ko.

Il finale è invece tutto del Milan, a un passo dalla rete con Saelemaekers. Il tiro del belga va a stamparsi sul palo ad Handanovic battuto, poi Kessie sulla ribattuta manda a lato ‘salvando’ un’Inter che quantomeno resta a -7 dai cugini in testa alla classifica insieme al Napoli, avversario di Brozovic e compagni dopo la sosta.

PAGELLE MILAN-INTER

TOP

Calhanoglu – Si procura il rigore (il fallo di Kessie c’è) che poi trasforma con grande freddezza. Sempre al posto giusto e quasi mai una giocata errata, aveva voglia di incidere e ci è riuscito.

Darmian – Da applausi il taglio che costringe Ballo-Toure al fallo del secondo rigore. Spinge e difende oltre i suoi limiti. Esce per crampi.

FLOP

Dzeko – Fatica a reggere i ritmi forsennati del match. Solo nel secondo tempo riesce a combinare qualcosa. Fuori acciaccato.

Lautaro – Tra i flop non per il rigore sbagliato, peraltro non calciato male dall’argentino che in generale non riesce a lasciare una vera e propria impronta. Sembra bloccato e difatti lo è visto che non segna ormai da sette partite.

TABELLINO

MILAN-INTER 1-1

10′ rig.Calhanoglu, 16′ aut.de Vrij

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré (45′ Kalulu); Tonali (70′ Bennacer), Kessie; Krunic (83′ Bakayoko), Brahim Diaz (58′ Saelemaekers), Rafael Leao (58′ Rebic); Ibrahimovic. All.: Pioli

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni (83′ Dimarco); Darmian (75′ Dumfries), Barella (67′ Vidal), Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro (83′ Sanchez), Dzeko (75′ Correa). All.: Inzaghi

ARBITRO: Doveri (sez.Roma1)

VAR: Irrati

AMMONITI: Ballo-Toure

ESPULSI:

NOTE: 26′ Tatarusanu para rigore di Lautaro; 1′ recupero pt e 3′ st