Affare fatto, anzi no: “Non sono sicuro che vada all’Inter”

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza importanti dichiarazioni in merito a un’operazione che viene data già per conclusa

L’Inter ha scelto l’erede di Samir Handanovic, il cui contratto scadrà alla fine di questa stagione. Il portiere sloveno potrebbe comunque rinnovare, alla metà delle cifre attuali (oltre 3 milioni netti) restando in nerazzurro come secondo.

Il nome del successore del classe ’84, capitano dell’Inter dl febbraio 2019, è quello di Andre Onana, camerunense in scadenza con l’Ajax. L’accordo con lui e chi lo rappresenta viene dato già per concluso sulla base di un quadriennale. C’è chi però non è così sicuro che il futuro del 25enne, appena tornato dalla squalifica per doping, possa essere in nerazzurro. “In Italia si pensa sia già dell’Inter – ha detto David Endt, storico team manager dei ‘Lancieri’, al microfono di ‘Tuttosport’ – ma io non sono convinto che andrà via dall’Ajax”.

Calciomercato Inter, Endt spiazza tutti: “Overmars cercherà di convincere Onana a firmare il rinnovo con l’Ajax”

Endt ipotizza un rinnovo di Onana con l’Ajax, oggi francamente impensabile: “Marc Overmars, il direttore sportivo del club olandese, nonostante le dichiarazioni pubbliche, farà di tutto per provare a convincerlo a restare e a firmare il prolungamento” del contratto in scadenza a giugno. Staremo a vedere.