Calciomercato Inter, lanciato ultimatum | Firma entro Natale o addio

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza l’ultimatum lanciato dai nerazzurri che può avere come conseguenza una rottura totale e quindi un divorzio col big

Firma entro Natale oppure ognuno per la propria strada. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ è questo l’ultimatum lanciato dall’Inter nei confronti del suo titolarissimo.

Naturalmente parliamo di Marcelo Brozovic, questione spinosa di casa Inter essendo il croato in scadenza a giugno. E ad oggi la distanza per il rinnovo, i nerazzurri offrono massimo 5 milioni mentre la richiesta è di 6 netti oltre alle commissioni per l’entourage, è sempre ampia. Secondo la ‘rosea’ se il prolungamento non dovesse arrivare nei prossimi due mesi, l’Inter deciderebbe di porre fine alla trattativa e dunque di ‘ufficializzare’ all’inziio del nuovo anno il divorzio alla fine della stagione. Un divorzio dolorosissimo perché a costo zero.

Calciomercato Inter, Brozovic ‘tentato’ dai top club stranieri

I prossimi due mesi saranno da dentro o fuori per Brozovic, il quale ha già da un po’ cominciato ad ascoltare le sirene di club esteri, dal Paris Saint-Germain al Tottenham di Conte passando per il Manchester United fino all’Atletico Madrid di Simeone. Essi sarebbero sicuramente in grado di ‘accontentarlo’, qualora volessero davvero portarselo a casa. Ricordiamo che per il classe ’92 si tratta dell’ultimo grande contratto della carriera.