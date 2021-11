By

Diversi sono i giovani calciatori che si stanno mettendo in luce in questo campionato di Serie A. Tra questi anche Cambiaso che piace all’Inter ma non solo

Inter e Juventus si sfideranno il 12 gennaio per la Supercoppa Italiana, dando vita al secondo scontro diretto stagionale dopo quello di campionato a San Siro finito 1-1. Presto nerazzurri e bianconeri accenderanno quindi il confronto per ciò che concerne anche le prossime sessioni di calciomercato, che potrebbero vederle protagoniste di un duello per un giovane italiano.

Questi primi mesi di Serie A hanno infatti messo in luce diversi talenti tra cui l’esterno genoano Andrea Cambiaso che ha ben impressionato per corsa, qualità tecniche ed abnegazione, mostrando anche una discreta duttilità.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Non solo l’ingaggio: gli ostacoli per il rinnovo di Brozovic

Calciomercato Inter, Dumfries non convince del tutto: per l’estate idea Cambiaso ma c’è la Juventus

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

I margini di miglioramento di Cambiaso sono ottimi, con l’esterno rossoblu in grado di giocare sia da laterale di centrocampo che di difesa, ma anche sia a destra che a sinistra senza particolari difficoltà. Il classe 2000 italiano è già migliorato moltissimo da inizio torneo e ha attirato l’attenzione di diverse società, Inter compresa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Raspadori idea per il futuro: l’analisi dell’affare

LEGGI ANCHE >>> Inzaghi si gioca tanto (o tutto) in due gare: calendario di fuoco alla ripresa

Da tempo i nerazzurri sono sul laterale del Genoa, ma le ultime indiscrezioni parlano di un forte inserimento della Juventus. I bianconeri possono bruciare la concorrenza, compresa quella dell’Inter, con un contratto quinquennale da 2 milioni netti a stagione: 20 lordi.