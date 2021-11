Marino (dg Atalanta): “Zapata vicino all’Inter? Non ne so nulla”

Il direttore generale dell’Atalanta ha parlato di Duvan Zapata accostato in estate all’Inter

Il nome di Duvan Zapata era stato accostato all’Inter la scorsa estate per raccogliere l’eredità di Romelu Lukaku. Una trattativa infinita che poi non ha portato a nulla di concreto per via delle pretese importanti del club orobico. Il calciatore colombiano, nei giorni che hanno preceduto il match di Champions League contro il Manchester United aveva svelato: “Sono stato tentato dall’Inter in estate, ma avevo le idee chiare. Sono contento di essere rimasto qui a Bergamo, credo sia stata la cosa migliore per me e per la mia famiglia. Futuro? Lo vedo sempre qua, nerazzurro”.

Oggi, il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino è stato intervistato dal quotidiano L’Eco di Bergamo. In merito ai rumors di mercato che circolavano attorno il nome di Duvan Zapata, il dirigente nerazzurro ha dichiarato: “Che fosse vicino all’Inter in estate non ne so nulla. Dovete chiedere a Luca Percassi e Giovanni Sartori. Adesso Duvan sta vivendo un ottimo momento”.