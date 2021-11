Calciomercato Inter, deadline sul rinnovo di Brozovic

La società non sta gradendo il comportamento dell’entourage di Brozovic ed è pronta a mettere un paletto

Il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic rischia di diventare un caso per l’Inter. L’entourage del calciatore prende tempo e questo comportamento non è gradito dalla società di viale della Liberazione che vorrebbe chiudere quanto prima la questione.

Secondo le ultime indiscrezioni relative ai contatti tra le due parti, l’Inter sembrerebbe orientata a fissare una deadline per trovare un accordo sul rinnovo contrattuale. Entro fine mese in Beppe Marotta e Piero Ausilio vorrebbero incontrare il calciatore ed i suoi assistiti perché il tempo stringe.

La richiesta dei rappresentanti del calciatore inizialmente si orientava sugli 8 milioni di euro netti a stagione, cifra ritenuta fuori portata dai vertici nerazzurri. Adesso l’Inter proverà con una nuova proposta da 6 milioni netti bonus compresi per convincere il calciatore. Marotta e la dirigenza dell’Inter sperano di trovare un accordo entro la fine dell’anno, ma non è semplice soprattutto in virtù del fatto che alcuni club europei sono pronti ad alzare la posta.

Calciomercato Inter, dal Manchester United all’Atletico Madrid: c’è la fila per Brozovic

Il profilo di Marcelo Brozovic fa gola a tanti club europei. Come raccontato nelle scorse settimane, dall’Inghilterra si muovono Manchester United e Tottenham. I Red Devils vedono nel centrocampista croato l’opportunità per rinforzare la mediana, soprattutto in virtù della posizione da chiarire relativa a Paul Pogba. Antonio Conte, ex allenatore dell’Inter, conta sulla sua influenza per convincere il calciatore a scegliere gli Spurs. Entrambi i club garantirebbero un ingaggio più alto rispetto all’Inter.

Non solo Premier League sullo sfondo. Defilato ma interessato al profilo di Marcelo Brozovic c’è anche l’Atletico Madrid che lavora in prospettiva, ovvero anticipare tutti per portarlo al Wanda Metropolitano il prossimo anno a parametro zero. In Inghilterra riportano anche un possibile tentativo già a gennaio del Liverpool, ma l’Inter non sembra intenzionata a fare movimenti importanti nella sessione invernale. Indiscrezione lanciata dai tabloid inglese che sembra destinata a rimanere tale.