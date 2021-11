De Rossi: “Nel campionato italiano non c’è una squadra nettamente più forte, ci divertiremo”

Inter, l’ex calciatore Daniele De Rossi ha dato il suo parere sia sulla Nazionale italiana che sul campionato di serie A

L’Italia pareggia 1-1 con la Svizzera e adesso dovrà vincere con l’Irlanda ma soprattutto, tener conto di quante reti segnerà la Nazionale elvetica alla Bulgaria e farne al massimo una in meno alla formazione britannica, perché se dovessero essere due sarà la squadra di Roberto Mancini costretta ad andare a fare gli spareggi. In merito a questa situazione l’ex calciatore Daniele De Rossi, è stato intervistato da Sky Sport e si è detto fiducioso. Queste le sue parole: “Non hanno bisogno di un fratello maggiore, conoscono queste dinamiche e poi c’è Mancini che è un allenatore che ha tanti anni di esperienza. Questa è una squadra che nella finale dell’Europeo è andata sotto dopo pochi minuti a Wembley, con 60mila inglesi indemoniati, e non si è mossa di un millimetro andando a vincerla ai rigori. Andrà in campo e giocherà per vincere, non sarà semplice ma io ho grandissima fiducia perché so che valori umani che ci sono tra questi ragazzi”.

L’ex giocatore, ha dato il suo parere sul campionato italiano e ha spiegato: “Milan e Napoli stanno meglio delle altre, ma il torneo è lungo. Rientreranno tutte, Inter, Roma Juve e anche la Lazio. Non c’è una squadra nettamente più forte, ci divertiremo“.