“Raspadori non andrà via a gennaio”. Carnevali spegne le voci di mercato

L’amministratore delegato del Sassuolo spegne le voci di mercato, almeno per gennaio, attorno a Giacomo Raspadori

Giacomo Raspadori non andrà via dal Sassuolo a gennaio, discorso rimandato alla prossima estate. L’amministratore delegato neroverde, Giovanni Carnevali, spegne le voci di mercato attorno l’attaccante azzurro che lo vorrebbero partente nella sessione invernale. Intervenuto al Social Football Summit, il dirigente neroverde spiega: “Di recente ho letto su un giornale che Giacomo non ha legato con Dionisi e che addirittura lo daremo via a gennaio. Non è assolutamente vero. Leggo queste cose in prima pagina ma non si parla mai del Sassuolo, rispetto all’estero dove riscuotiamo molto più successo”.

