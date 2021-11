Calciomercato Inter, concorrenza dell’Arsenal sull’attaccante

By

I Gunners si muovono per rinforzare il reparto offensivo anche in virtù delle scadenze contrattuali di Alexandre Lacazette e Eddie Nketiah

L’Arsenal a caccia di un attaccante per la prossima stagione, ma la società londinese potrebbe anticipare le tappe e provare a piazzare un colpo già nella sessione di gennaio. I Gunners potrebbero già ritirarsi dalla corsa a Dusan Vlahovic. La richiesta da oltre 60 milioni di euro non va giù alla dirigenza dei londinesi i quali stanno sondando il mercato per valutare le possibili alternative.

C’è da rimpiazzare Alexandre Lacazette il quale non rinnoverà il contratto con l’Arsenal, stanto alle indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra. Il calciatore francese è accostato anche all’Inter per la prossima stagione. Profilo che potrebbe essere gradito a Simone Inzaghi come vice Dzeko.

Calciomercato Inter, dalla Spgna: Jovic conteso dall’Arsenal

I Gunners, dunque, potrebbero abbandonare la corsa a Dusan Vlahovic e virare su un obiettivo inseguito anche dall’Inter la scorsa estate ma che rimane in auge anche per un eventuale affare nel mercato di gennaio. Luka Jovic, secondo quanto riferisce AS, è nel mirino di Mikel Arteta.

Stando a quanto rimarca anche il The Sun, la posizione dell’attaccante serbo potrebbe cambiare già a gennaio dopo il poco impiego da parte di Carlo Ancelotti con la maglia dei Blancos. Jovic in questa stagione ha collezionato in totale 7 presenze tra Liga e Champions League, servendo solamente un assist. L’Arsenal, dunque, per rinforzare l’attacco punta il serbo. I Gunners a fine stagione rinunceranno a Lacazette e Nketiah, entrambi andranno a scadenza di contratto.