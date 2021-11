Dusan Vlahovic è ormai un obiettivo sfumato per l’Inter: nel futuro dell’attaccante viola c’è la Premier League

Il sogno di mercato della scorsa estate rischia di sfumare definitivamente. Anzi, è ormai un desiderio destinato a rimanere tale. Nella corsa all’attaccante nella precedente sessione di mercato, si era fatto spesso il nome di Dusan Vlahovic. Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha sempre sparato alto chiedendo non meno di 60 milioni di euro. Cifra ritenuta alta dalla Società di Viale della Liberazione già tre mesi fà, oggi diventa ancor più complicato nonostante un rinnovo di contratto (scade nel 2023) che tarda ad arrivare con i viola.

Tottenham vs Arsenal: derby per Vlahovic, ma i Gunners hanno l’asso nella manica

Poi se ci si mette di mezzo la Premier League diventa tutto più complicato. Secondo quanto riferisce il The Sun, nella sua edizione online, si profila un derby di Londra per arrivare a Dusan Vlahovic. Sia il Tottenham che l’Arsenal in corsa per trovare un’intesa con la Fiorentina e l’attaccante. Da un lato c’è Antonio Conte che vorrebbe già a gennaio una prima punta da affiancare a Harry Kane. Fabio Paratici aveva provato già ad agosto a sondare il terreno senza successo. Dall’altro, invece, l’Arsenal di Mikel Arteta che dovrà rimpiazzare Alexandre Lacazette il quale non rinnoverà il contratto con i Gunners il prossimo anno.

Sfida a suon di milioni, con il club dell’Emirates Stadium che potrebbe giocare una carta fondamentale: Lucas Torreira, ceduto in prestito la scorsa estate proprio alla Fiorentina. Un bel duello nel Nord di Londra che infiammerà il mercato invernale. Infatti il noto quotidiano britannico, rilancia la sfida già per il mercato di gennaio. La palla passa a Dusan Vlahovic che dovrà valutare cosa fare in futuro, ma soprattutto a Rocco Commisso.