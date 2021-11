Godin pronto a tornare all’Atletico. Anche Simeone approva

Inter, secondo i media spagnoli l’ex difensore nerazzurro Diego Godin sarebbe pronto a tornare all’Atletico Madrid già a gennaio

L’ex difensore dell’Inter Diego Godin, dalla scorsa stagione al Cagliari, potrebbe tornare all’Atletico Madrid. Queste le voci di mercato che da qualche giorno arrivano dalla Spagna. Secondo i media spagnoli, il difensore uruguaiano sarebbe pronto a rescindere il contratto con il club isolano per tornare a Madrid. In merito a questa possibilità, ha rincarato la dose anche l’allenatore dei ‘Colchoneros’ Diego Pablo Simeone, che durante la conferenza stampa di presentazione della partita della Liga contro l’Osasuna ha spiegato: “Sapete quanto lo ami per quello che ci ha dato negli anni, ma l’unica cosa che mi interessa ora è la partita contro l’Osasuna“.

LEGGI ANCHE: >>>Calciomercato Inter, doppio colpo in attacco: uno a gennaio, uno a giugno

Bisognerà vedere se il club del presidente Giulini con Ceppitelli infortunato, potrà permettersi di perdere anche Diego Godin, vista anche la posizione non buona in classifica e con i tifosi che non stanno sicuramente prendendo benissimo come sta andando la nuova stagione.