Inter-Napoli, tegola per Spalletti: Politano positivo al Covid

Tegola per Luciano Spalletti alla vigilia di Inter-Napoli. L’ex di turno Matteo Politano stamattina è risultato positivo al Covid-19, a seguito dell’esito dei tamponi di routine eseguiti dallo staff medico. La società ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali che il calciatore “vaccinato con doppia dose, è risultato positivo ad un tampone effettuato nella giornata di ieri. E’ asintomatico ed in isolamento domiciliare. Il Napoli ha messo in atto tutte le procedure previste dalle autorità sanitarie. Il gruppo effettuerà in giornata un ulteriore giro di tamponi prima di partire per Milano”.