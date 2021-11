Marotta: “Spalletti? I cicli finiscono. Brozovic e Insigne, vi spiego”

Le parole dell’Ad dell’Inter Beppe Marotta prima del big match Inter-Napoli valevole per la tredicesima giornata di Serie A

Manca poco all’atteso big match fra Inter e Napoli valevole per la tredicesima giornata di Serie A. Nerazzurri obbligati a vincere, o almeno a non perdere poiché una sconfitta li spedirebbe a -10 dalla vetta della classifica, proprio dalla banda Spalletti.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Da Handanovic a Onana: la doppia offerta dell’Inter

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI

Prima della sfida del ‘Meazza’ ha parlato Beppe Marotta: “Se è decisiva per l’Inter in chiave Scudetto? Concordo con Inzaghi, siamo ancora in una fase interlocutoria. Conterà ovviamente molto il risultato, ma anche la prestazione che dovrà essere convincente”.

SPALLETTI – “C’è una bella combinazione tra squadra, società e allenatore. Sono contento per lui, è un ottimo allenatore che con noi ha fatto bene. Ma nel calcio i cicli finiscono…

RINNOVO BROZOVIC – “Dobbiamo ancora entrare nel vivo della negoziazione. Siamo fiduciosi, spero che possa continuare la sua esperienza in questo glorioso club. Per lui non sarebbe facile trovare un club pronto a dargli quello che gli ha dato l’Inter in questi anni”.

Calciomercato Inter, Marotta: “Insigne? Per cogliere certe opportunità devono esserci le condizioni giuste”

In conclusione di intervista Marotta non si è ‘scoperto’ a proposito del possibile colpo Insigne: “Se lui può essere un’opportunità di mercato? Quando parlo di opportunità mi riferisco in generale, entrare nel merito non sarebbe corretto. Dico solo che devono esserci le condizioni giuste per cogliere certe opportunità, tutte vanno valutate una per una”.