Probabili formazioni di Inter-Napoli, Correa favorito su Dzeko

L’Inter ospita il Napoli in casa a San Siro per la tredicesima giornata di campionato, ecco i probabili schieramenti di Inzaghi e Spalletti

Sfida al vertice della classifica di Serie A quella di questo pomeriggio fra Inter e Napoli, con i nerazzurri chiamati ad accorciare le distanze sul Milan che ieri è stato sconfitto dalla Fiorentina ed i partenopei pronti a cogliere l’occasione per allungare in solitaria la falcata verso lo Scudetto.

Un solo obiettivo per entrambe, dunque: la vittoria. Ciononostante in un big match del genere spesso ci si accontenta anche di un prezioso pareggio. In ogni caso, Inzaghi e Spalletti hanno a disposizione le ultime ore prima del fischio d’inizio per decidere come impostare in modo definitivo le proprie formazioni. Nell’Inter c’è un solo dubbio che riguarda l’attacco, sull’uomo da affiancare a Lautaro. Dzeko, infatti, potrebbe lasciare il posto a Correa per rifiatare e dare modo ai suoi compagni di imbastire azioni leggermente diverse da quelle cui ci hanno abituati con la presenza del bosniaco a fare da fulcro. Nel Napoli, invece, dovrebbe giocare Lozano al posto di Politano risultato positivo al Covid. Non è da escludere l’alternativa Elmas o addirittura Zielinski tuttofare. Scarse probabilità di titolarità per Mertens.

Inter-Napoli, 3-5-2 contro 4-3-3

A seguire le probabili formazioni di Inzaghi e Spalletti per Inter-Napoli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. All.: Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa Fabiàn Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All.: Spalletti.